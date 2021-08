Así lo anunció Lyn May a sus 68 años, quien ha tenido una vida de película, desde que se quedara embarazada por primera vez a los catorce años:

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Lyn May continúa creando polémica con su supuesto embarazo. La famosa vedette mexicana, tras ocho matrimonios fallidos, se convirtió en la novia del joven Marcos D1, treinta años menor que ella aproximadamente, quien sería el padre de la criatura en cuestión.

Así lo anunció Lyn May a sus 68 años, quien ha tenido una vida de película, desde que se quedara embarazada por primera vez a los catorce años:

"Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá", escribió bajo la foto de la controversial pareja, acompañada de un carrusel de imágenes con momentos felices de su historia de amor.

Aunque muchos de sus fan aseguran que el nuevo bebé al que se refiere será un disco y todo esto es un montaje para captar atención, ella continua con sus cosas y habló de los antojos que sufre en una entrevista para Suelta la sopa:

"Me da mucha hambre, muchísima hambre, así que ya voy a comer porque ya vengo de una entrevista muy larga y quiero comer ahorita camarón, me gusta mucho el camarón, se me antoja el camarón…", repitió la famosa artista de ascendencia china.

Y esto dijo acerca de su novio, Marcos Hernández: "Marcos llega al ratito, mañana llega y me trae varias cosas. Vamos a comer, vamos a ir a pasear, vamos a ir a Acapulco… Vamos a andar por ahí, a divertirnos un poco".

Después de desmentir la noticia del embarazo días antes, regresó para afirmar que espera gemelos varones. ¡Qué locura!