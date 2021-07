La cantante de Material Girl, que hizo un dueto con Spears en Me Against the Music, en 2003, atacó las restricciones bajo las cuáles Spears ha estado viviendo durante más de una década

ESTADOS UNIDOS.- Madonna expresó su apoyo a Britney Spears el jueves por la noche con una emotiva declaración, en una historia en su cuenta de Instagram, denunciando la tutela de la estrella del pop y pidiendo su libertad.

La cantante de Material Girl, que hizo un dueto con Spears en Me Against the Music, en 2003, atacó las restricciones bajo las cuáles Spears ha estado viviendo durante más de una década.

"Devuélvanle la vida a esta mujer", comenzó Madonna. "¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que les ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos!

Madonna, de 62 años, escribió el mensaje sobre una foto de ella con una camiseta sin mangas con el nombre de Spears.

La cantante de Vogue se une así al movimiento #FreeBritney luego de su desgarrador testimonio en la corte el mes pasado en el que le dijo a la corte que estaba "traumatizada" y pidió que su padre, Jamie Spears, fuera encarcelado.