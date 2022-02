El artista ha mostrado por redes cómo ha quedado su cara después del susto de Buda, su perro.

REDACCIÓN.-Maluma ha dejado verse redes sociales con una herida en el rostro. A pesar de ser todo un amante de los animales y de garantizar que tengan todo el espacio posible para correr en su enorme mansión en Medellín, Colombia, el cantante fue atacado por uno de sus perros.

El artista colombiano quiere a sus fieles perros por encima de todas las cosas: sus dos huskies siberianos albinos, Bonnie y Clide, y el dóberman que se incorporó a la familia el año pasado, Buda. Sin embargo, eso no le libra de ganarse más de un susto, como ocurre en la casa de cualquier amante de los perros, y en esta ocasión ha recibido el mordisco de Buda en su rostro. Nada grave, según ha aclarado.

Mientras promociona la película Cásate conmigo que protagoniza junto con Jennifer Lopez, el artista ha terminado con una herida muy cerca del ojo izquierdo que, seguramente, le acompañe como anécdota en más de una sesión y entrevista durante estos días.

"La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad", ha querido aclarar, adelantándose a cualquier rumor que pudiera surgir al respecto de su aparición con tales pintas.

A pesar del accidente, Maluma ha demostrado su amor por el dóberman y entiende que lo hizo por acto reflejo: "Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado".

Y es que, mientras aprende a tener más cuidado, Maluma está a la espera del estreno de la campaña de publicidad de primavera-verano 2022 para la firma Versace, para cuya sesión fotográfica han posado tanto el artista como su querido Buda. Eso sí, sin mordiscos incluidos.

