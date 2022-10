El cantante de "Felices los cuatro" sorprendió ayer en la gala de los Billboard no solo con este estreno, que culminó con un beso a su novia, Susana Gómez.

BOGOTÁ.- El colombiano Maluma presentó este viernes su último sencillo, "Junio", una canción romántica que presentó anoche en primicia en Miami en los Premios Billboard en un espectáculo con más de 30 bailarines y músicos.

Al más estilo pop y dejando atrás el característico "dembow" del reguetón, pero con estrofas rapeadas, Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, presentó "una alegre y romántica canción pop-urbana que habla de la atracción que te hace sentir esa persona especial", según explicó su agencia de comunicaciones en un comunicado.

"Me das calor como si fuera verano en junio", canta el artista de Medellín de 28 años, que lleva a sus seguidores a las noches de la capital paisa y a la vida de las calles de la popular Comuna 13, en un videoclip que comienza con ruegos a Dios para que una mujer le haga caso: "Diosito, por favor, hágame este milagrito; no me ignore, negrita".

El cantante de "Felices los cuatro" sorprendió ayer en la gala de los Billboard no solo con este estreno, que culminó con un beso a su novia, Susana Gómez, al bajarse del escenario, sino porque acudió a la gala con dos nuevas artistas colombianas, la cantante pop urbana Abril y la cantante regional pop Paulina B.

Se trata de las dos primeras artistas firmadas a su nueva compañía discográfica, Royalty Records, una disquera que presentó hace dos semanas, como parte de su compañía Royalty World INC con el que firma varios negocios, incluidos los videoclips a través de la productora Royalty Films, su marca de moda, Royalty By Maluma, y la marca de mezcal que lanzó hace unos meses.