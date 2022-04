El año pasado anunció que se alejaría por un tiempo de las redes sociales para recuperarse.

REDACCIÓN.- Es escasa la información que se maneja sobre la salud de Chyno Miranda, por lo que cualquier información que surja genera preocupación e interés entre sus fanáticos.

El manager del artista Chyno Miranda, Julio Ducharne, desmintió los rumores que surgieron a principios de este año que aseguraban que el cantante estuvo hospitalizado y en estado de gravedad.

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”, agregó.

Ducharne aseguró que el cantante se encuentra bien, “Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó.

En 2020, el cantante se contagió de covid-19, sufrió una neuropatía periférica y luego una encefalitis. Desde entonces, Chyno compartió en sus redes sociales parte de su proceso de recuperación y cómo, poco a poco, fue retomando su rutina de ejercicios.

En febrero de este año surgieron rumores de que Chyno no se encontraba bien de salud, por lo que su expareja, Natasha Araos, tuvo que desmentir los comentarios y pidió a sus seguidores no creer todo lo que leen en Internet.

“Es lamentablemente que cualquier persona que dice algo en redes sociales o las noticias amarillistas y el público lo cree. Por eso, yo les digo: no hablen de lo que no están seguros”, dijo Araos.

En ese entonces, la modelo dio detalles de la salud de Chyno y aseguró que “no estaba muriendo”. “Él no recayó ni está grave. Dejen de creer en noticias falsas y déjenlo a él en el proceso que está viviendo y que se reencuentre con él mismo”, añadió.

El año pasado anunció que se alejaría por un tiempo de las redes sociales para recuperarse. Desde entonces, poco se ha sabido del cantante venezolano.