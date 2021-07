Así lo determinó este jueves el juez Ricardo Marrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tras acoger una recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en Mayagüez (oeste).

PUERTO RICO.- El artista puertorriqueño Manny Manuel comenzará prontamente un nuevo tratamiento médico en la residencia de su hermana, que incluye un acuartelamiento de 24 horas los siete días de la semana, luego de haber estado en un centro de rehabilitación para lidiar con varios problemas de salud.

Así lo determinó este jueves el juez Ricardo Marrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tras acoger una recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en Mayagüez (oeste).

Ahora, el artista se trasladará desde el centro de rehabilitación Land of Freedom en San Sebastián (oeste), donde estuvo varios meses, al hogar de su hermana en Villalba (sur).

"Me declaré culpable libre y voluntariamente. Esto es parte de los acuerdos y me da la oportunidad de estar en casa de mi familia, junto a mi madre, que es lo más que anhelo, aunque le tengo que agradecer mucho a Land of Freedom, porque la realidad es que allí dentro pude meditar, y pude hacer una introspección muy importante en mi vida", expresó el artista a su salida del tribunal.

La determinación del juez Marrero impone a que el llamado "Rey de corazón" esté en la residencia de su hermana las 24 horas del día, con excepción de las citas que tenga de ASSMCA para pruebas esporádicas, citas médicas, estudio o trabajo, con autorización previa.

Entre otras limitaciones, el cantante no podrá manejar vehículos de motor, pues tendrá que entregar la licencia de conducir, ni consumir bebidas alcohólicas ni ingerir sustancias controladas.

Si, por el contrario, ocurre un incumplimiento, se expondría a una pena de cárcel, lo que fue reiterado por el juez.

"Si viola las condiciones, sabe que tiene cárcel", aseguró Marrero.

El programa será por un término de 24 meses, pero pudiera extenderse hasta tres años

"No es que me están pasando la mano. El juez tampoco está haciendo esto. Me están poniendo 24-7 dentro de mi casa, no puedo salir a ningún lado", reconoció el artista.

"Sí (tengo) la oportunidad de estar con mi madre, disfrutármela, pero esto conlleva, lógicamente, una responsabilidad como persona y con el país, la cual voy a llevar a cabo. De no ser así, entonces, esto va a tener otras consecuencias", añadió.

El cumplimiento del tratamiento o programa de desvío podría ayudar a Manny Manuel a no enfrentar juicio por los incidentes ocurridos en diciembre pasado, cuando estuvo involucrado en dos accidentes automovilísticos por presuntamente conducir bajo estado de embriaguez.

El artista tuvo la madrugada del 24 de diciembre un accidente automovilístico al chocar contra un poste del alumbrado cuando conducía en dirección contraria y en aparente estado de embriaguez en la localidad de Juncos.

Cruz Manuel Hernández, nombre de pila del artista, hizo alegación de culpabilidad por manejar en estado de embriaguez y por impactar un poste del tendido eléctrico.

El segundo accidente ocurrió la noche de ese mismo día, cuando circulaba en dirección de Guaynabo, localidad próxima a San Juan, a Bayamón, perdió el control de su automóvil y chocó contra una valla de hormigón.

Manny Manuel fue noticia además en noviembre después de ser encontrado en "mal estado" en el interior de su vehículo, en una calle de la capital de la isla.

Igualmente, el récord del cantante, representado por el licenciado Jaime Alcover, quedaría completamente libre de violaciones de ley.