El actor lleva tres años de los cuatro de vida de su hijo sin poder verlo, pues la actriz no ha permitido que Matías pueda reunirse con su padre.

REDACCIÓN.- Alicia Machado criticó fuertemente a la actriz Marjorie de Sousa, quien lleva un conflicto legal de cuatro años con su ex Julián Gil por la custodia de su hijo. Desde agosto de 2019 la actriz cuenta con la patria potestad del niño y el actor debe otorgar el 20 por ciento de sus ingresos como concepto de manutención. Además, las visitas a Matías están restringidas y deben ser concedidas por su madre.

Fue en el reality La Casa de Los Famosos donde Machado aseguró que conoce personalmente a Julián y argumentó en contra de la postura de la actriz. La ex Miss Universo habló del tema con su compañera Cristina Eustace asegurando que era imposible que una madre le quite a un padre el derecho de ver a su hijo.

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él [...] Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, comentó Alicia.

La exconcursante de MasterChef Celebrity mantuvo su postura en contra de la actitud de Marjorie y también aseguró que la actriz ha logrado ganar las batallas legales contra Julián porque consiguió un “tipo con dinero y poder”, quien le ha ayudado con los gastos de su defensa.

Finalmente Machado comentó que lo que está sucediendo es lo peor que puede hacer una madre. “Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”.

Otro de los artistas que ha mostrado su apoyo hacia el actor argentino, pues ha pasado por la misma situación fue Eugenio Derbez, quien en una entrevista para Hoy Día compartió su opinión. “Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”.

Derbez también declaró que los padres divorciados deberían mantener ese tipo de problemas alejados del crecimiento de sus hijos: “Los pleitos de los padres son una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados”.

Por su parte, Julián compartió este video en el mes de agosto y afirmó que está dispuesto a esperar a que su hijo Matías quiera verlo ya siendo mayor de edad:

“¿Por qué no deja que el niño comparta con su papá? Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta…No le pregunten como está el niño, pregúntenle: ¿Por qué no me lo deja ver? Bueno la contestación ya la sabemos: no voy a hablar del tema… Claro No tiene nada que decir. Toca esperar hasta que el niño ya grande quiera ver a papá. Pues acá estaré hijo”.

En el mes de Junio el actor declaró que Marjorie padece de un síndrome mental. “Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”.

De acuerdo a Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) ocurre cuando la madre comienza una campaña injustificada de denigración en contra del padre a través de las y los niños como mecanismo para castigar a sus esposos y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración.

