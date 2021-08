Luego de la publicación de Heredia, las expresiones de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar.

SANTO DOMINGO.- La cantante Martha Heredia posteó en su red social Instagram que está emocionada por la nueva oportunidad que le dio la vida, tras ser beneficiada con una visa europea de trabajo que le permitirá expandir su música.

"El sueño de todo artista es que su música se expanda y Dios me dio una nueva oportunidad en nuevos horizontes. Gracias @larealtia por poner el corazón en este proyecto y apoyar cada locura que se me ocurre, i Love u manager apoyadora y a mi madre que no se cansa de dar rodillas", dijo la artista.

Al final de su publicación dijo, "EUROPA NOS VEMOS ✈✈✈✈✈✈✈✈✈ Dios delante".