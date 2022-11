Según personas que asistieron a la actividad, tuvieron la oportunidad de disfrutar y probar comida como el kimchi, pollo frito al estilo coreano y beber soju, una bebida tradicional del país.

SANTO DOMINGO. La Asociación de Coreanos en República Dominicana agradeció al país "por haber hecho posible este magno evento cuyo propósito fue fomentar el intercambio cultural ofreciendo entretenimiento y experiencia extranjera a todos los ciudadanos que se dieron cita en el mismo".

El festival se realizó para celebrar el 60 Aniversario de relación diplomática entre ambas naciones y promover el intercambio cultural entre los países en donde más de 50,00 personas se dieron cita.

Al evento se dieron cita miles de personas de diversas edades y sexo desde las 3 de la tarde, quienes aprovecharon para degustar la gastronomía del país asiático, comprar mercancía de K-pop, así como ver presentaciones de baile, canto y artes marciales.

El Primer Festival Coreano en República Dominicana se llevó a cabo el pasado sábado 26 de noviembre de 2022 en horario de 3:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en la Plaza España, Distrito Nacional con la participación de diversas figuras importantes: la honorable Dra. Geanilda Vasquez (en representación del Excelentísimo Sr. Presidente Luis Abinader), Honorable Sr. In Ho Lee (Embajador de Corea), Reynaldo Espinal (Director de Relaciones con Asia y Oceanía), Sra. Mayra Jiménez (Ministra de la Mujer), entre otros funcionarios y servidores públicos.

De igual manera dicho evento no hubiese sido posible sin el apoyo técnico y economico de sus patrocinadores: La Embajada de Corea, Kotra, K-mart, POSCO E&C, Grupo ESD,Auto los Héroes, Hello Art, Galtex Int., Carpa Vietnam, LG H&H, Overseas Koreans Foundation, Magna Motor, Grupo Viamar, Willbes Dominicana, Plaza Lama, Funny Monkey.

En medio de diversos juegos tradicionales, vestimenta coreana, propuestas gastronómicas así como primicias de nuevos locales como el Coripollo quien ofreció una prueba de lo que será la primera franquicia de Korean Fried Chicken en el país, más de 50,000 de personas de todas las edades se dieron cita en el festival desde muy tempranas horas de la tarde.

A pesar de las lluvias y el alto volumen de personas en el espacio disponible, el amor por la cultura coreana de sus asistentes superó las expectativas de sus organizadores, pues se quedaron hasta el cierre del evento con la talentosa banda musical de K-POP T.A.N. “To All Nation” quienes debutaron por primera vez en la República Dominicana llenando la tarima con su entusiasmo, carisma y coreografias que desataron la emoción y furor de sus fanáticos con sus canciones: “Beautiful Lie”, “Walking on the moon” entre otras.