SANTO DOMINGO.- El cantante urbano Mayor Clásico se desligó este lunes del conflicto generado con el también artista urbano conocido como El Alfa, al afirmar que se declara ajeno a lo que está sucediendo.

“Espero que todo se aclare y las partes involucradas en ese incidente resuelvan su conflicto. Me declaro ajeno a lo que está sucediendo”, afirmó en su cuenta de Instagram Emmanuel Reyes, nombre de pila de El Mayor.

Asimismo, en un audiovisual grabado por Reyes, dijo que no sabe por qué El Alfa lo vinculó a la reciente publicación que hizo en la misma red social, donde afirma que la responsabilidad de quemar el Bugatti es del empresario Ariel Antonio Almanzar, mejor conocido como “Bibi The Boss”, presuntamente porque este no quiso grabar con El Mayor Clásico.

"Te están escondiendo la verdad y me están usando a mi para distraer al público", afirmó en el mismo vídeo, agregando que no tiene poder ni agallas para hacer eso (mandar a quemar el Bugatti).

Según la publicación de Enmanuel Herrera Batista, nombre verdadero de El Alfa, el conflicto se generó con el citado empresario luego de que este le dijera que tenía que grabar “obligatoriamente” con El Mayor Clásico, y al negarse la respuesta que recibió fue: “en Miami controlo yo y si no grabo voy a pagar las consecuencias” afirmó.

El lujoso carro Bugatti de El Alfa, valorado en más de tres millones de dólares, fue quemado este pasado viernes en el parqueo del edificio donde reside el artista en la ciudad de Miami.

Luego de lo sucedido trascendió la información de que El Alfa se encontraba sedado, tras enterarse de que el vehículo había sido quemado en su propio parqueo.

No es la primera vez que el referido cantante de género urbano registra un conflicto de esta índole, ya que hace meses atrás una yipeta de su propiedad marca Roll Royce fue baleada cuando este se encontraba jugando baloncesto junto al cantante puertorriqueño Nicky Jam.