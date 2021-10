El nombre de la cantante es parte de la investigación por la creación de una empresa fasntasma y la compra de un inmueble que se cotiza en millones de dólares.

REDACCIÓN.- Alejandra Guzmán fue una de las celebridades implicadas en los Pandora Papers por haber creado una empresa offshore y presuntamente haber evadido impuestos. Sin embargo, la cantante decidió defenderse de las acusaciones asegurando que es una persona honesta.

Esta semana se dio a conocer la investigación Pandora Papers, en donde figuran algunos cantantes como Alejandra Guzmán, Shakira y Luis Miguel. La Reina del Rock se encuentra en la lista debido a que compró una lujosa propiedad Miami, Florida, a través de una empresa fantasma llamada Frida Enterprises Corp, de la que solo ella es accionista y que está ubicada geográficamente en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se destaca por sus privilegios fiscales y su confidencialidad.

En este contexto, Guzmán fue cuestionada en entrevista con Ventaneando qué puede decir acerca de las acusaciones y ella no dudó en asegurar que no es culpable, pues su trabajo siempre ha sido honesto, incluso, defendió que a veces ha sido tan honesta que llega a molestar.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”, declaró Alejandra y decidió no ahondar más en el tema ya que hoy fue su debut como diseñadora de joyería.

La Reina de Corazones manifestó que en los últimos meses se ha dedicado a diseñar joyería que hoy presentó, de esta forma se alejó del mundo y las controversias que circulan a su alrededor y el de su familia.

Alejandra comenzó a diseñar en una casa de Huatulco, Oaxaca, en donde nadie la molestaba y finalmente presentó junto al diseñador Daniel Espinoza su propia línea de joyería.

“A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días”, agregó.

Los nombres de las personas que están en la lista de Pandora Papers son investigados internacionalmente por la forma en que están gestionando sus fortunas, pues todos ellos han recurrido a paraísos fiscales para comprar bienes y evadir impuestos.

En el caso de Alejandra Guzmán, se identificó que creó su empresa fantasma a través de diferentes despachos de abogados del territorio Británico y que, además, gracias a esta compañía compró una propiedad que valdría millones.

Según se registró en la investigación, en 2018, bajo el nombre de Frida Enterprises Inc, la interprete de Yo te esperaba adquirió un penthouse en el condominio Aria on the Bay, Miami, en una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400.000 y los 10 millones de dólares.

Los Pandora Papers es el resultado de una extensa investigación que realizaron más de 600 periodistas en colaboración, rastreando a las celebridades de 117 países que se han involucrado con sociedades y bufets de abogados que están en la mira porque han logrado hacer que sus clientes evadan impuestos, ocultando gran parte del rastro de sus fortunas.