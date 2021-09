Fox llamó la atención con su propuesta de Mugler, un vestido nude transparente que dejaba a la vista su ropa interior, diseño de Casey Cadwallader

ESTADOS UNIDOS.- Megan Fox llegó en calidad de pareja del rapero estadounidense Machine Gun Kelly a la alfombra roja de los MTV VMAs 2021, ambos coincidieron en 2020 en el set de rodaje de Midnight in the Switchgrass y desde entonces se han vuelto inseparables y si aparecen juntos en un evento de estas características, no pasarán desapercibidos.

Al llegar, Fox sorprendió a todos y capturó las miradas de los presentes a su llegada al Barclays Center de Nueva York, con un vestido transparente que dejaba ver su entallada figura.

Megan y Kelly apostaron por el monocolor y los brillos. Él llevó un traje de chaqueta color rojo de la firma Dolce & Gabbana y las joyas de Chris Habana, mientras Fox, llamó más la atención con su propuesta de Mugler, un vestido nude transparente que dejaba a la vista su ropa interior, diseño de Casey Cadwallader que suele crear prendas muy reveladoras que, en otras ocasiones, han usado artistas como Dua Lipa, Miley Cyrus o Irina Shayk.

A su paso por la alfombra roja, la actriz no solo llamó la atención por su atuendo, sino que tuvo que interponerse entre su acompañante y el luchador profesional de artes mixtas, Connor McGregor.

El incidente se produjo porque McGregor quería una foto con Kelly, este no quiso y el luchador intentó golpearlo, gracias a la rápida intervención de la seguridad del evento, el malentendido no fue más grave y sin opacar el momento en el brilló la pareja.