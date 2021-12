«Hay algunos que tienen como ese ego. Es como yo digo: no es por el dinero, es por el público, es por abarcar mas, expandir más», explicó Bueno.

REDACCIÓN.- «Hay algo que no me gusta de los merengueros (yo me excluyo de esto pero es la verdad), no se unen, no hacen colaboraciones como hacen los boricuas, los reguetoneros, con tantos éxitos en las colaboraciones», respondió el merenguero Alex Bueno frente a la pregunta que le hicieran la mañana de este martes en una entrevista en el programa «Esto No Es Radio», de si estaría dispuesto a adoptar y grabar en un ritmo de los que ahora están de moda.

«Hay algunos que tienen como ese ego. Es como yo digo: no es por el dinero, es por el público, es por abarcar mas, expandir más», explicó Bueno.

También explicó que personalmente él no tiene problemas de hacer colaboraciones ya que tiene con El Sujeto. Kiko El Presidente, Giberto Santa Rosa y Elvis Crespo, con estos dos últimos grabó «LLuvia y Samba», que ya cuenta con 1,7 de reproducciones en YouTube.

Además confesó que aunque en algún momento «El Mayimbe», Fernandito Villalona lo catalogó como su competencia y que el público creó una rivalidad entre ellos, ya no entiende que sea competencia de nadie.

«Fernando iba los viernes a ‘El Show del Mediodía’ y me pusieron a mi en ‘El Sabroshow’ los viernes», dijo el también conocido como ‘El Mayimbito’.

Terminando la entrevista el artista indicó que hay canciones que no le gustaría que sus hijos escucharan y que le da pena que algún niño lo escuche.

Alex Bueno se encuentra en medio de una gira por canales y emisoras promocionando sus conciertos e itinerario navideño, donde ha dicho en diferentes conversatorios que tiene un nuevo manager y que el anterior le tiene secuestrada sus redes sociales, que es un “demonio y delincuente” y que ahora su carrera esta avanzando más.