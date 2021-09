Inclusión, diversidad, independencia, participación latina están presentes en el nuevo film de Amazon Prime. La joven actriz habla de los sueños de Cenicienta y el rol del nuevo príncipe.

REDACCIÓN.- “Cenicienta”, encabezada por Camila Cabello, es una versión moderna del cuento de hadas “Cinderella” que Amazon Prime estrena este viernes y que apuesta a romper los viejos paradigmas del personaje. Se podría decir que es una versión feminista, empoderada y moderna. La figura latina, una vez más, se destaca en las nuevas búsquedas de los productores.

De la mano de Kay Cannon (Pitch Perfect), Cenicienta es un musical moderno con una visión atrevida del cuento con el que has crecido. Nuestra ambiciosa heroína (Camilla Cabello) tiene grandes sueños y, con la ayuda de su “Fab G” (Billy Porter), persevera para hacerlos realidad. Cenicienta cuenta con un reparto de lujo que incluye a Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Billy Porter y Pierce Brosnan.

La historia revela una Cenicienta independiente, con proyectos de vida propios y con ganas de crecer. “Esto vino a cambiar el mensaje a la gente. Incluso, quedará grabado en el inconsciente de los niños. Me hubiera gustado ver una película en mi adolescencia con este tipo de mensajes”, comentó Camila Cabello en la conferencia de lanzamiento de la película.

La leyenda siempre había mostrado una historia donde la princesa debía ser conquistada por un príncipe y vivir en el castillo para siempre. Un príncipe que la rescatara de una malévola madrastra.... pero en este caso muchas cosas cambian. Incluso la madrastra no es una perversa sin razón, sólo tiene una historia dura que la ha hecho egoísta.

La nueva versión dirigida por Kay Cannon se desliga de los cuentos tradicionales. El empoderamiento e independencia para cumplir sus propios sueños son el eje central. El príncipe pasa a ser un personaje secundario de la historia.

La participación de Camila Cabello en este filme ha causado revuelo entre sus fans. Tanto que recordaron que hace 6 años ella escribió una canción homónima a la película, en donde relata a una Cenicienta feminista. ¿Coincidencia o ley de atracción? La canción tiene similitudes a la sinopsis de la producción.

“Cenicienta no pide a un príncipe. Él es parte de la historia, pero no es el eje central. Yo me escojo a mí misma. Ella inspira al príncipe a ser mejor persona”, resalta Camila. “Antes las mujeres debíamos ser sumisas, calladitas. En esta versión eso cambió. Ella es leal consigo misma”.

Cabello es la primera latina en desempeñar un protagónico de “Cenicienta”. Y otros personajes también representan la evolución que tiene la historia. “Lo interesante de la película es que hay diversidad. El hada madrina pasó a ser una entidad mágica y tener a alguien como Billy Porter representando la comunidad y a mí como latina es sumamente importante para que se sientan identificados con nosotros”, enfatizó Camila.

El refrescante guión incluyó canciones importantes de la industria como “Somebody To Love” y “Let’s get Loud”: una mezcla de la historia anterior y de los nuevos ingredientes de la actual. Tal vez esta propuesta atrevida y arriesgada se debe a los guionistas de “Pitch Perfect”.

Su participación en la nueva versión de Cenicienta es un paso para romper paradigmas acerca del poder femenino. “Me gusta que Cenicienta sea feminista. Ella tiene talentos, sueños, visiones. Está consciente de su voz interna. Está cambiando el antiguo rol de Cenicienta. Lo hace inconscientemente porque no tiene un modelo a seguir”, comentó la protagonista.

Camila se ha caracterizado por ser fiel consigo misma. De hecho, en su último sencillo “Don’t Go Yet” deja ver sus raíces latinas. También decidió no seguir los estándares de la industria de Hollywood al mostrarse como una mujer real, tras las críticas en relación a su cuerpo. Cabello dice sentirse identificada con Cenicienta por ser ella misma “En la manera en cómo ella honra sus deseos, lucha por lo que quiere. Bloquea el ruido que la rodea y escucha su voz interna”.

¿Funcionará la fórmula de una Cenicienta inclusiva, latina y con metas propias? Averígualo el 3 de septiembre por Prime Video.

Fuente: Infobae