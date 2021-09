Warner Music ha informado que este relanzamiento, que se producirá con motivo del décimo aniversario de su publicación original, llegará en forma de caja de lujo limitada, con un doble CD.

Redacción Cultura.- Michael Bublé reeditará el próximo 19 de noviembre su famoso disco navideño "Christmas" (2011), uno de los más vendidos en todo el mundo en el siglo XXI, e incluirá para la ocasión siete temas extras.

El segundo de estos CD contendrá 7 canciones elegidas "personalmente" por Bublé, entre las que hay dos inéditas: "The Christmas Sweater", que él coescribió, y una nueva versión de estudio del clásico "Let It Snow!" que fue grabada junto a la BBC Big Band Orchestra en los estudios Abbey Road de Londres.

En ese disco también estarán piezas que el artista había lanzado separadamente, como "The More You Give (The More You'll Have)" y el dueto junto a Rod Stewart "Winter Wonderland", que se incluyó en el disco navideño del roquero británico "Merry Christmas, Baby" (2012).

La caja contendrá otros extras como una litografía numerada, un vinilo de color verde con el álbum original o el DVD "The Making of Christmas", en el que se cuenta el proceso de grabación en 2011.

"Christmas", que fue el séptimo álbum de estudio de Michael Bublé, se publicó ese año y ha despachado más de 16 millones de copias en todo el mundo, según cifras de Warner Music, así como más de 4.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

A pesar de ese éxito, que repunta cada año cuando se acercan las fiestas, en declaraciones a Efe en 2018 el canadiense afirmó que "nunca" volvería a hacer otro álbum de villancicos.

"Estoy seguro de que a mi compañía le encantaría. Incluso mi propia familia me lo sugiere de vez en cuando, pero nunca volveré a hacer otro disco así, porque yo no quise hacer un disco de Navidad, sino el disco de Navidad", argumentó.

Considerado el "crooner" de la actualidad, Bublé (Burnaby, 1975) es uno de los artistas de mayor éxito comercial, con más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo de sus álbumes y cuatro Grammys.