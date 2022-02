Con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram la cantante compartió las imágenes y dejó claro lo bien que se siente con ella misma.

Santo Domingo.- La cantante Martha Heredia, puso arder las redes sociales al publicar una sesión de fotos completamente desnuda para celebrar su cumpleaños número 31.

Con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram la cantante compartió las imágenes y dejó claro lo bien que se siente con ella misma.

“La vida me ha puesto en el lugar que tanto he soñado, mi paz y mi felicidad no son negociables. Lo demás es pura falacia. Hbd To me”, dice una de las publicaciones de la artista.

En otro mensaje, la cantante, nacida en Santiago de los Caballeros el 1 de febrero de 1991, explicó el concepto y lo que quiso representar con el desnudo.

“Como Dios me trajo al mundo, sin más ni menos, con todo lo que él me regaló: agua, aire y sol. Feliz cumpleaños para mí; agradecida con todo", escribió la ganadora de Latin American Idol.