La causa de la muerte no ha sido revelada hasta ahora y tampoco han querido dar detalles sobre unas posibles circunstancias sospechosas alrededor de este extraño fallecimiento.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.-El actor infantil Matthew Mindler fue encontrado muerto este sábado a la edad de 19 años, apenas tres días después de que se denunciara que estaba desaparecido en Pensilvania, Estados Unidos.

El actor no había sido visto desde el martes por la noche, cuando no regresó a su dormitorio en su residencia y comenzó a crear la alarma. Sin embargo, no fue hasta el miércoles por la noche cuando se denunció la desaparición. Después de haber "realizado una búsqueda desde el jueves, Matthew fue encontrado fallecido en la mañana del sábado 28 de agosto en Manor Township, cerca del campus", agregó la misma institución.

La causa de la muerte no ha sido revelada hasta ahora y tampoco han querido dar detalles sobre unas posibles circunstancias sospechosas alrededor de este extraño fallecimiento. Y es que el joven había acudido a clase tanto el lunes como el martes, pero desde que las cámaras le grabaron con una sudadera blanca con capucha, vaqueros, zapatillas blanquinegras y una mochila y una mascarilla negras, no había sido visto de nuevo.