Redacción.- A través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter acompañado de un emoji de tristeza, Cher comunicó la amarga noticia del fallecimiento de su madre, Georgia Holt. "Mamá se ha ido", fue el sencillo escrito de la artista para despedir a su progenitora de 96 años al momento de su muerte.

La desaparición de la veterana actriz y cantante se produce tres meses después de que la superestrella del pop, que acaba de poner a la venta su fabulosa mansión en Malibú, revelara también a través de sus redes sociales que su madre había sido hospitalizada con neumonía.

Mom is gone😔

"Siento haber estado un tiempo desaparecida. Mamá ha estado enferma unas cuantas veces. Acaba de salir del hospital. Tenía neumonía", escribió Cher en ese momento. Antes, se había sincerado sobre la salud de su madre, comentando que se hacía la prueba del covid "todo el tiempo" y que intentaba ser "muy cuidadosa" con ella durante la Navidad de 2020.

Georgia Holt nació como Jackie Jean Crouch el 9 de junio de 1926 en Kensett, Arkansas. Apareció en varias películas en la década de 1950, incluidas “A Life of Her Own” y “Father’s Little Dividend”.

Holt grabó su álbum “Honky Tonk Woman” en la década de 1980, que se lanzaría en 2013. El álbum presenta un dueto con Cher titulado “I’m Just Your Yesterday”.

Cher honró a su madre en el documental de Lifetime lanzado en 2013, “Dear Mom, Love Cher”, donde documentó la crianza de Holt en Arkansas, sus 6 matrimonios y su carrera en el mundo del espectáculo.

A Holt le sobreviven sus hijas, Cher y Georganne LaPiere, de 71 años, y sus dos nietos: los hijos de Cher, Chaz Bono, de 53 años, y Elijah Blue Allman, de 46.