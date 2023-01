Presley siguió los pasos de su padre y en 2003, lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern"

Redacción.- La cantante y compositora estadounidense Lisa Marie Presley ha falleció este jueves, después de haber sido trasladada de urgencias a un hospital, tras sufrir un paro cardíaco, según informa AP.

Anteriormente, TMZ había reportado que Presley, de 54 años, se encontraba en una unidad de cuidados intensivos, en soporte vital con un marcapasos temporal.

Lisa, la única hija de la leyenda del rock and roll Elvis Presley, fue vista este martes en la gala de los Globos de Oro, donde ella y su madre, Priscilla, vieron al actor Austin Butler ganar un Globo de Oro por su interpretación de Elvis en la película biográfica del mismo nombre.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003, lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern", y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no ha sacado ningún disco nuevo.