Hasta el momento se desconoce el motivo de su muerte.

Nueva York.- Falleció la noche de este jueves el productor musical Juan Abreu, mejor conocido en el mundo artístico como Xtassy beats.

La información de su muerte la dio a conocer en su cuenta de Instagram el también productor musical Alcover, amigo y compañero de trabajo de Abreu.

“Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos”.

Xtassy beats se había destacado por ser uno de los creadores del éxito Danza Kuduro, interpretado por el artista puertorriqueño Don Omar.

Abreu, trabajó además con artistas de la talla de Romeo, Natti Natasha, Pitbull, Henry , entre otros.