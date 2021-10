La serie animada llevó el título de El Show de la Pantera Rosa (The Pink Panther show, 1969) y fue producida por la NBC, se dejó de transmitir en 1971. Después de 30 años, se transmitió un especial navideño.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.-Este jueves 14 de octubre se dio a conocer mediante un obituario del Seattle Times la muerte de David H. DePatie, el productor y co creador de la serie animada La Pantera Rosa. Fue socio de Friz Freleng para crear al emblemático felino rosa.

En dicho anuncio se informó que el deceso tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en Gig Harbor, Washington: “El productor David H. DePatie murió en Gig Harbor, Washington por causas naturales el 23 de septiembre de 2021. Fundó junto con su socio Friz Freleng, DePatie-Freleng Enterprises, mejor conocido como el personaje ganador del premio de la Academia, La Pantera Rosa.” se puede leer en el obituario.

El Seattle Times también hizo un recuento de la carrera de este productor, el también ganador de un premio Óscar fue hijo de Edmond DePatie, un ejecutivo veterano de Warner Brothers, quien se convirtió en vicepresidente y gerente general del estudio bajo Jack Warner.

Fue entonces cuando DePatie comenzó a trabajar en el estudio hacia el año de 1961 como ejecutivo de producción de Warner Bros. Cartoon. La Pantera Rosa fue originalmente una película de 1963 que llevaba ese mismo título y fue dirigida por Blake Edwards, aunque en realidad hacía referencia a un diamante de color rosa.

En dicha cinta se utilizó animación para el título y los créditos, el director le encargo a Friz Freleng que hiciera una animación sólo para amenizar dichos momentos, la única instrucción que tuvo el creador de personajes como Piolín, El gato Silvestre y Speedy González fue que fuera un dibujo mudo, color rosa y gracioso.

Un tiempo después, tanto Friz como David tuvieron la iniciativa de crear una animación exclusiva de esa pantera antropomórfica, de color rosa y con toda la elegancia británica como principales características.

Sólo un año después se volvió protagonista de The Pink Phink, producción que el 13 de abril de 1964, ganó el premio Óscar al mejor cortometraje animado. Esa caricatura se convertiría en el capítulo piloto de la serie.

La serie animada llevó el título de El Show de la Pantera Rosa (The Pink Panther show, 1969) y fue producida por la NBC, se dejó de transmitir en 1971. Después de 30 años, se transmitió un especial navideño.

A través de los años, la empresa fundada por David y Friz, es decir DePatie-Freleng, se convirtió en un referente del entretenimiento familiar, pues producían series animadas orientadas hacia el público infantil como My World y Welcome to It de 1969 y los especiales del Dr. Seuss, autor de los libros El gato con Sobrero o Es la noche del Grinch.

La compañía también mantuvo una presencia bastante constante en largometrajes, contribuyendo con secuencias de créditos animadas para películas como The Trouble with Angels de 1966 y With Six You Get Eggroll de 1968. También produjo El Show de Bugs Bunny para la televisión así como otros proyectos, incluidos comerciales animados.

A DePatie-Freleng también se le atribuye el haber creado un elemento profundamente característico de la saga Star Wars. En 1977, Nelson Shin, un animador coreano que formaba parte de esta empresa, tuvo el encargo de animar el efecto de los sables de luz para Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza.

Los socios DePatie y Freleng vendieron su compañía a Marvel Comics en 1981, aunque DePatie continuó como productor ejecutivo hasta 1984. Él se reunió brevemente con Freleng en Hanna-Barbera para la serie de televisión Pink Panther and Sons (La Pantera Rosa y sus hijos) antes de retirarse.