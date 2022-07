Por su papel en la primera entrega de "El Padrino", Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto.

LOS ÁNGELES.- Elactor James Caan, que pasó a la historia del cine al interpretar a Sonny Corleone en la saga "The Godfather", falleció en la noche del miércoles a los 82 años, informó este jueves su familia a través de su perfil de Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", añadió el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de "The Godfather", Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como "The Rain People" (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola), "El Dorado" (junto a John Wayne), "Brian's Song", "Rollerball" y "A Bridge Too Far".

Eternamente ligado al Hollywood de la década de 1970, muchos recordarán a Caan por la dramática muerte de su personaje, Sonny Corleone, acribillado a balazos en un peaje de Long Island por los hombres de Barzini en una de las escenas más famosas de "The Godfather".

Fue esta cinta, en la que compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, la que lo catapultó a la fama mundial, pero curiosamente estuvo a punto de no hacer ese papel, ya que los estudios Paramount preferían a Carmine Caridi. Para su suerte, Coppola lo prefería a él y acabó imponiéndose.

Nacido en 1940 en El Bronx de Nueva York, James Caan hizo de su característico acento y de su semblante serio y duro una seña de identidad que permaneció en gran parte de sus personajes.

Entre sus actuaciones más memorables figura la película para televisión "Brian's Song" en 1971, donde dio vida al atleta Brian Piccolo, diagnosticado de cáncer en la cumbre de su éxito. La interpretación de Caan, sobria al tiempo que dramática, llevó que los críticos consideraran la cinta como una de las mejores del año.

Ese papel convenció a Coppola para ficharlo al año siguiente en "The Godfather". Antes, el cineasta y el actor habían trabajado juntos en "The Rian People" (1969), pero los productores redujeron su aparición en pantalla al dudar de su aptitud para la interpretación.

Tras convencer al mundo de sus dotes para el celuloide, llegaron trabajos como "Rollerball" (1975), "A Bridge Too Far" (1977) y "Thief" (1981), sobre la que él mismo llegó a decir que era la actuación de la que estaba más orgulloso.

Durante esta época tuvo a su primer hijo, Scott Caan -también actor-, con su segunda mujer, Sheila Marie Ryan. Luego, se caso en dos ocasiones más y tuvo tres hijos, el último con casi 60 años.

No todas las decisiones que marcaron su carrera se tomaron con acierto, pues entre los papeles que rechazó se cuentan emblemas del cine Hans Solo, de la saga "Star Wars", y el mismísimo "Superman", cintas que habrían renovado su imagen para el público de un Hollywood que comenzaba a rendirse a las franquicias.

En la década de 1980 intentó lanzarse a la dirección con "Hide in Plain Sight", un fracaso en taquilla que no logró recuperar la inversión realizada por la factoría MGM y que Caan atribuyó a una mala estrategia del estudio.

Entonces, una etapa marcada por los abusos de sustancias y ciertas polémicas hicieron imposible que el actor mantuviera el caché de los años anteriores, aunque no dejó de presentar proyectos interesantes como "Bottle Rocket", el debut de Wes Anderson.

HOLLYWOOD RECUERDA A CAAN

Sin embargo, su legado permanece imborrable como recordaron este jueves figuras e instituciones del mundo del cine.

A pesar de que no logró poner su nombre en una estatuilla de los Óscar, la Academia de Hollywood recordó su nominación por "The Godfather" en un mensaje en Twitter en el que consideró que con la muerte de Caan éste es el "fin de una era".

SAG-AFTRA, el sindicato de actores más importante de Hollywood subrayó sus papeles en "Brian's Song", "The Godfather" y "Misery" como historia del cine.

"Hay tantas películas de él que amo. 'The Godfather' es una de ellas, por supuesto, pero hay algunas más que adoro", dijo en Twitter el cineasta James Gunn en un mensaje que acompañó de cuatro carteles de películas protagonizadas por Caan.

Barba Streisand, por su parte, afirmó que "sentía mucho conocer la muerte de Jimmy (Caan)", uniéndose a las condolencias expresadas por Jon Lovitz, Matt Reeves y Adam Sandler, entre otros.