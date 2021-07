ESTADOS UNIDOS.- La comunidad de Hollywood se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Daniel Mickelson a la edad de 23 años, el cual se dio durante el fin de semana del 4 de julio.

La triste noticia fue difundida en el perfil de Instagram de su hermana, la modelo Meredith Mickelson, quien compartió una foto de ambos cuando eran pequeños.

“Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en este mundo. No hay palabras que le hagan justicia. Conocerlo era amarlo. Era el humano más feliz, brillante, sonriente, más cálido que existía y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido como su hermana por toda su maravillosa vida”, escribió la modelo.