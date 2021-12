El jueves reveló sus películas y libros favoritos de 2021, y el viernes compartió sus canciones favoritas.

REDACCIÓN.- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, publicó este viernes en sus redes sociales el listado de sus canciones favorita del 2021, la cual incluye una de la cantante dominicana «Yendry» con “Ya”, del Grupo «Aventura» junto a Bad Bunny,“Volví” y Cardi B & Lizzo “Rumors”.

Como es habitual en el período previo a la Navidad, el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha estado publicando sus selecciones personales de libros, películas y música que más disfrutó durante los últimos 12 meses en las redes sociales.

“Siempre me ha gustado escuchar una amplia variedad de música, así que no es de extrañar que haya escuchado un poco de todo este año”, escribió en un posteo de Instagram. “Espero que encuentres un artista o una canción nuevos para agregar a tu propia lista de reproducción”.

Entre su lista destaca el tema Patria y vida, el himno de las protestas disidentes en Cuba que este año también fue premiado en los Latin Grammy.

Creada por Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, el éxito ya supera las 10 millones de visualizaciones.

Patria y vida es, principalmente, un homenaje al Movimiento San Isidro (MSI) y se ha convertido en el himno de las protestas de miles de cubanos que salieron a las calles el pasado 11 de julio a reclamar libertad para Cuba.

Desde su salida en febrero de 2021 Patria y vida no deja de acumular visualizaciones en YouTube ni de resonar en cuanta manifestación para pedir un cambio en Cuba se celebre, ya sea en Miami, La Habana, Madrid o Bruselas.

En el videoclip del tema aparece junto a Maikel Osorbo, abrazado a una bandera cubana, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, que también está en prisión desde la jornada del 11J.

Con una letra y un estribillo plagados de críticas directas al Gobierno de Cuba y mensajes de apoyo al Movimiento San Isidro de jóvenes artistas, Patria y vida traduce en palabras y música el sentir de muchos cubanos cansados de penurias, de falta de libertad y de tener la “dignidad pisoteada”, como dice la canción.

Otras canciones recomendadas por Obama incluyen el reciente tema de regreso de Mitski, The Only Heartbreaker, que aparecerá en su próximo álbum. También se encuentra en lo más alto de la lista I Don’t Live Here Anymore, de The War On Drugs.

También aparece en la lista Woman, de Little Simz; Broken Horses, de Brandie Carlile; y Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X. Hay además hits como el de Lizzo y Cardi B (Rumors); Parquet Courts (Caminando a un ritmo céntrico) y Yebba (Boomerang).

En cuanto a sus películas preferidas de 2021, la lista incluye West Side Story de Steven Spielberg; Passing de Rebecca Hall; The Power of the Dog de Jane Campion; The Tragedy of MacBeth de Joel Coen; y C’mon, C’mon de Mike Mills. Estas películas son algunas de las favoritas para las nominaciones a los Oscar de este año. Incluye además Judas and the Black Messiah; Pig; y The Last Duel. de Ridley Scott.

No faltaron los títulos en idiomas extranjeros, como Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi; La peor persona del mundo, entre otras.