Santo Domingo.- El cantante urbano Myke Towers ya está en República Dominicana listo para ofrecer su primer concierto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Aunque en diversas ocasiones el puertorriqueño se ha presentado en suelo dominicano, esta será la primera vez que debutará en el Palacio de los Deportes en una tarima 360.

Durante un encuentro con la prensa local en víspera de su tan esperado show, el intérprete de “Girl” mostró su afecto por la isla caribeña, declarando que cuando no esté en los escenarios, se retirará en el país.

"Cuando me retire voy a vivir aquí en República Dominicana". Expresó que le falta mucho por conocer "porque no he ido todavía a Sámana, hay un montón de lugares pero por ahora en verdad me gustan muchos, quisiera tener una casita así en Punta Cana bajo perfil o así en Cap Cana por allá".

Tras ser cuestiona sobre la decisión de Farruko de aceptar a Dios en su viday cambiar sus letras explicitas, manifestó que ahora lo respeta mucho más por el hecho de hacer lo que muchos no se atreven, “Eso fue un acto de valentía”, afirmó.

"Opinar de eso hay que hacerlo con pinzas porque le tengo mucho respeto a Farruko” y al ser como el protagonista uno no sabe por lo que está pasando el en su vida y con lo de Dios, “cuando Dios llama, esa llamada no se puede ignorar", respondió.

El intérprete de la “La playa", ha generado grandes expectativas en su fanaticada dominicana, quienes esperan con ansias la presentación del astro esta noche. No ofreció mayores detalles sobre su tan aclamada presentación pero si manifestó que vino con todo su equipo y que verlo en tarima es otra cosa y en el escenario se “transforma”.

“Mis expectativas son que el público dominicano vaya a disfrutar y a vacilar, eso nos distingue a los boricuas y los dominicanos, que siempre estamos alegres, así que daré lo mejor de mí. Cuando estoy en tarima me transformo”, adelantó.

El reconocido cantante resaltó el trabajo de los urbanos dominicanos y contó que desde que escuchó la música de Rochy RD supo que había algo especial en él, por lo que no dudó en ‘montarse’ en el remix de ‘Ella no es tuya’.

El boricuaexteriorizó que le gusta el dembow más de lo que la gente puede imaginar, por lo que pronto vienen nuevas colaboraciones junto a exponentes urbanos dominicanos.

"Ella no es tuya” para mí fue como un himno de hombre a hombre. Tanto Rochy como El Alfa cuentan con mi respeto. Hoy en día ambos están comandando el dembow duro”, señaló.

Mike Towers ha sido catalogado como uno de los artistas del género urbano más importantes, teniendo la oportunidad de colaborar con grandes representantes de la música como lo son Arcángel, Jay Wheeler, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Rochy RD, Sebastián Yatra, Anuel AA, entre otros.

Ha sido reconocido en varias ocasiones en Premios Billboards como “Nuevo Artista del Año” y en Lo Nuestro en la categoría “Remix del Año” con tema “La Jeepeta”junto a Nio García, Anuel AA, Brray y Juanca, también en “Colaboración del Año”, con la canción “Pareja del Año” junto a Sebastián Yatra.