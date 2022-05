Pese a este amargo episodio, agradece por las muchas bendiciones, en especial por su hija, mostrándose orgullosa de su familia y el imperio que han construido juntos con amor.

SANTO DOMINGO.-La dominicana Natti Natasha manifestó lo difícil que ha sido para ella estos días tras la sentencia de 3 años y 4 meses que deberá de cumplir en prisión su prometido, el productor Raphy Pina, acusado de posesión ilegal de armas.

"Nunca he pasado por algo así, nunca hemos estado separados. Pero te aseguro, alguien que ame a una persona, no sé cómo se sentiría sin esa persona a su lado", respondió Natasha.

Sobre el proceso legal de Pina, dice que todo se sintió horrible, y que fue una pesadilla, pero pese a todo insiste en la inocencia de Raphy. "No es lo mismo ver un juicio y escuchar un veredicto en una película o serie, en la realidad es otra cosa, y yo saber que es inocente, y verlo frente a mí, me da la seguridad de decir vamos para adelante".

En una entrevista realizada en Alofoke Sin Censura, sobre cómo sería la vida de ella sin su pareja sentimental, la respuesta estuvo marcada por la incertidumbre.

La cantante admitió que todo este proceso le ha afectado grandemente, y durante el juicio la ansiedad ha sido imparable, pero nunca lo demostraba: "Me ha afectado emocionalmente mucho, aunque al fin del día a pesar de lo que está pasando ambos nos damos fuerzas, y de él he aprendido que hay que echar para adelante; cuando te enfocas en lo positivo debes seguir hacia delante".

"Sobre la ansiedad no se lo dije, no quería ni quiero que él sienta eso, quiero demostrarle que todo lo que he aprendido en todo este tiempo lo voy a ejecutar y lo puedo lograr".

Pese a este amargo episodio, agradece por las muchas bendiciones, en especial por su hija, mostrándose orgullosa de su familia y el imperio que han construido juntos con amor y dedicación, demostrando un ejemplo inspirador entre los latinos.