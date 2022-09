La actriz adelantó que su enlace matrimonial posiblemente no se lleve a cabo en un registro civil, tampoco en un centro religioso, sino que será algo más espiritual.

MÉXICO.- La controversial actriz cubana Niurka Marcos anunció su compromiso con el actor dominicano Juan Vidal durante una encuentro con los medios de comunicación.

Según el programa Venga la Alegría, la vedette y Vidal se comprometieron durante su reciente visita a Perú, donde Juan Vidal le pidió matrimonio con una pulsera a juego con un anillo que él porta desde que le dio el sí. “Me regaló esta pulsera y se puso su anillo que es obviamente a juego de la pulsera, lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Picchu”, dijo Niurka.

La pareja fue cuestionada sobre por qué no se comprometieron con un clásico anillo y, sin profundizar en detalles confesaron que decidieron hacerlo de esta manera porque tienen planeada otra propuesta de matrimonio donde tienen considerado darse sus respectivas argollas.

“Yo creo que más adelante, pero yo quiero hacerlo diferente”, dijo Marcos. “Ella lo quiere hacer diferente, por eso me adelanté yo e hice este compromiso”, agregó Juan Vidal.

La actriz adelantó que su enlace matrimonial posiblemente no se lleve a cabo en un registro civil, tampoco en un centro religioso, sino que será algo más espiritual: “Yo siento que es algo socialmente impuesto. Hay formas de comprometerte espiritualmente y son más honestas. A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del surestes de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, energías especiales”.

Las polémicas de su romance

Todo comenzó cuando los cubanos coincidieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, un reality de Telemundo donde convivieron con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Natalia Alcocer, Nacho Casano y Salvador Zerboni, por mencionar algunas miembros del elenco. Durante su estancia protagonizaron apasionados besos que poco a poco fueron subiendo de tono.

Pocos esperaban que se reencontrarían tras su eliminación, pero así lo hicieron y desde ese momento han estado juntos. No obstante, desde sus primeros acercamientos estuvieron envueltos en controversia por una inesperada revelación que hizo Cynthia Klitbo sobre su ex pareja. Y es que de acuerdo con la actriz mexicana, supuestamente Juan Vidal no quería pagarle un préstamo monetario que le hizo cuando eran pareja y lanzó una contundente advertencia para la vedette:

“Ya le baja las cremas, ya le pide la comida... comadrita, cuídate”, dijo para las cámaras de Edén Dorantes. “Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, agregó.