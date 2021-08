La presentación de James Spears se produjo en respuesta a los documentos judiciales presentados un día antes por el nuevo abogado de la cantante.

REDACCIÓN.- En un expediente judicial, el pasado viernes, el padre de Britney Spears dijo que "no hay ningún motivo" para sacarlo de la tutela, que controla su dinero y sus asuntos.

James Spears “ha servido fiel y obedientemente como tutor de la herencia de su hija sin ningún defecto en su historial”, dice la presentación.

La presentación de James Spears también dice que la profesional nombrada por el tribunal Jodi Montgomery, que supervisa las decisiones de vida de Britney Spears mientras su padre maneja su dinero, lo llamó, angustiado, el mes pasado y buscó su ayuda con los problemas de salud mental de su hija. Montgomery y su abogado dijeron en respuesta que James Spears "tergiversó y manipuló" la llamada para usarla en su propio beneficio.

La presentación de James Spears se produjo en respuesta a los documentos judiciales presentados un día antes por el nuevo abogado de Britney Spears , Matthew Rosengart, que solicitó una audiencia de emergencia lo antes posible para suspenderlo de la tutela.

James Spears dijo que Rosengart "no (y no puede) especificar cuál es la infracción" para provocar tal suspensión.

James Spears se hizo a un lado de la parte de la tutela que controla las decisiones de vida de su hija en 2019, con Montgomery asumiendo el cargo, aunque su estatus oficial sigue siendo temporal.

Las acusaciones hechas por Britney Spears en las audiencias de junio y julio que parecen haber impulsado el llamado de Rosengart para la remoción de su padre, incluidas "acusaciones serias sobre tratamiento médico y terapia forzosos, atención médica inadecuada y limitaciones a los derechos personales", no están "probadas". e implican cuestiones que durante mucho tiempo han sido responsabilidad de Montgomery, no suya, decía la presentación de Jamie Spears.

James Spears dice que la llamada para su remoción urgente es "irónica" considerando la llamada que recibió de Montgomery el 9 de julio.

"Milisegundo. Montgomery sonaba muy angustiada y expresó lo preocupada que estaba por el comportamiento reciente de mis hijas y la salud mental en general ”, dijo James Spears en una declaración personal incluida en su expediente judicial. "Milisegundo. Montgomery explicó que mi hija no estaba tomando sus medicamentos de manera oportuna o adecuada, no estaba escuchando las recomendaciones de su equipo médico y se negó incluso a ver a algunos de sus médicos. La Sra. Montgomery dijo que estaba muy preocupada por la dirección en la que se dirigía mi hija y directamente me pidió ayuda para abordar estos problemas ".

James Spears dijo que discutieron la posibilidad de hospitalizar a Britney Spears en una espera psiquiátrica de emergencia.

Montgomery reconoció, en un comunicado a través de su abogada Lauriann Wright, tener preocupaciones sobre el comportamiento y la salud mental de Britney Spears, pero dijo que la renuncia de James Spears solo ayudaría.

La declaración decía que "que su padre Jamie Spears continúe sirviendo como su tutor en lugar de un fiduciario profesional neutral está teniendo un impacto grave en la salud mental de la Sra. Spears".

En ningún momento durante la llamada telefónica Montgomery sugirió que Britney Spears calificara para una suspensión psiquiátrica, según el comunicado.

Montgomery se acercó a Jamie Spears porque le preocupaba que una investigación de las acusaciones de Britney Spears, que él estaba buscando, fuera perjudicial para ella.

"La preocupación que la Sra. Montgomery planteó al Sr. Spears durante su llamada telefónica es que obligar a la Sra. Spears a subir al estrado para testificar o hacer que la evalúen movería la aguja en la dirección equivocada para su salud mental", dice el comunicado. dicho.

Montgomery estaba "entristecido" porque la llamada "ahora está siendo tergiversada y manipulada" por James Spears "para obtener algún tipo de ventaja táctica en los procedimientos pendientes para expulsarlo".

La pelea entre los involucrados en la tutela se ha vuelto cada vez más acalorada y cada vez más pública, desde el dramático testimonio de Spears en una audiencia el 23 de junio, cuando le dijo a un juez: " Solo quiero recuperar mi vida ".

Una audiencia para abordar la petición de Rosengart de destituir a James Spears está programada para el 29 de septiembre, a menos que el juez otorgue su solicitud de realizar una antes.