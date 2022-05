El puertorriqueño anunció en la red social que va en camino a entregarse y se despidió de todos sus seres queridos. "No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena".

REDACCIÓN.- Luego de haber sido sentenciado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas, el productor musical Raphy Pina se despidió a través de las redes sociales y agradeció a todos sus seguidores por las oraciones y el apoyo brindado en este proceso judicial.

"¡Los quiero mucho! Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones!", expresó en su cuenta de Instagram el prometido de la cantante dominicana Natti Natasha.

Tras hacer la publicación en la red social, la cual iba acompañada de una imagen, miles de seguidores incluyendo a personalidades como Ken Y, Wisin, Yandel, Francisca, Julián Gil, Caroline Aquino, Santiago Matías, entre otros, se solidarizaron y le enviaron fuerzas para enfrentar la condena.

Horas más tarde, Raphy Pina colgó un video con el caption "Una vida con propósito", en el que muestra todo lo acontecido al primer cumpleaños de su bebé Vida Isabelle, también hija de Natti Natasha.

Minutos después, el puertorriqueño anunció en la red social que va en camino a entregarse y que se despidió de todos sus seres queridos.

"No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena","la justicia quiere hacerme un delincuente a cojon", "Les demostraré una vez más que tan equivocado estaban", fueron los últimos mensajes que Raphy Pina posteó.

Hoy más temprano, el productor puertorriqueño indicó al salir del Tribunal que no se dará por vencido y que apelará la decisión del juez.

Pina deberá entregarse a las autoridades esta misma tarde: "Voy a reorganizar todo. Mi equipo de trabajo ya sabe lo que tiene que hacer. Van a gozar de música, mientras yo me la disfruto. Nadie está preparado del todo, pero estoy positivo", dijo tras su sentencia.

“Hoy me voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos. Solo les pido fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia y que sepan que yo no me voy a dejar”.