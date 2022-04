El nuevo álbum de Anitta incluye la canción "Que rabao", un funk en el que canta junto al productor Papatinho.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- "Versions of Me", el disco que la cantante brasileña Anitta lanzará el 12 de abril, incluye asociaciones con varios músicos internacionales, como el británico Afro B, el estadounidense Khalid y el rapero Ty Dolla $ign, según la lista divulgada este jueves por las plataformas musicales.

El quinto álbum de estudio de la reina brasileña del pop, en el que canta en inglés, español y portugués, también incluye canciones en asociación con otros músicos internacionales que ya han sido lanzadas, como "Me Gusta", que interpreta al lado de la rapera estadounidense Cardi B y del puertorriqueño Myke Towers, y "Faking Love", con la también rapera estadounidense Saweetie.

"Versions of Me" (Versiones de mí) cuenta con 15 canciones, 10 de las cuales aún inéditas y 5 lanzadas en los últimos meses, ya que, además de "Me Gusta" y "Faking Love", el álbum incluye tres sencillos que se han convertido en grandes éxitos: "Girl from Rio", "Boys don't cry" y "Envolver".

Este último, lanzado en noviembre pasado, permitió que Anitta se convirtiera la semana pasada en la primera mujer latinoamericana en ser la número uno del mundo y en la única brasileña con una canción entre las cinco más escuchadas en el mundo, al conseguir 6,5 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

"Envolver", un reggaetón grabado en español, también convirtió esta semana a la cantante de 29 años en la primera brasileña número uno del mundo en la lista Global 200 de Billboard (que no incluye el público estadounidense).

Su asociación en el nuevo disco con el cantante y compositor estadounidense Khalid dio fruto a la canción "Ur baby", que, en sus redes sociales, describió como "romántica pero no bailable. Se trata de una especie de R&B para escuchar cuando se está apasionado y pensando en alguien".

"Es una de las canciones que yo no escribí. La recibí de mis administradores e inmediatamente me encantó. El día que la grabé tuvo que hacer fuerza para no llorar delante de Khalid porque mi sueño era tenerlo como acompañante en esa canción", agregó la brasileña al referirse al estadounidense que cuenta con éxitos como Young Dumb & Broke, Location, Better y 8teen.

Sobre la canción en asociación con Ty Dolla $ign, "Gimme your number", afirmó que es una versión hip hop de una música conocida en todo el mundo y muy bailable. "Mezcla inglés y español. Incluso Ty se arriesga un poco con el español. Quedó muy legal", dijo.

Otra de las asociaciones internacionales es "María Elegante", en la que canta junto al DJ, cantante y compositor británico Afro B, famoso mundialmente por la canción "Drogba", que llegó a ocupar el puesto 23 en la lista de Billboard, y por los discos Afrowave.

En cuanto a los brasileños, el nuevo álbum de Anitta incluye la canción "Que rabao", un funk en el que canta junto al productor Papatinho y que cuenta con algunos versos que alcanzaron a ser grabados por el famoso funkero Mr. Catra antes de su muerte en 2018.