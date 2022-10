Supuestamente, Santos Alcántara tras producirse el hecho escapó de la escena del accidente, refugiándose junto a sus acompañantes en un hotel cercano, para luego huir a un lugar desconocido.

SANTO DOMINGO.- El artista urbano Onguito Wa dio su versión tras ser acusado de atropellar y matar a una persona.

Mientras que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira hizo un llamado este sábado a Elvis Manuel Santos Alcántara, nombre real del exponente, para que se entregue por las vías correspondientes.

“Buenas tardes, buenas tardes. Yo les vengo a informar lo sucedido que pasó en la Ovando con Duarte. Yo no soy víctima de eso, yo estaba con mi mujer atrás en mi guagua, la guagua impactó y yo salí corriendo, porque como dicen todos cuando choca una gente “fue Onguito”, pero como sea yo me voy a entregar a la justicia para que vean que no fui yo”, dice Onguito Wa en el video que hizo público en su cuenta de Instagram.