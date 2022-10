Redacción.- Imprescindible que cuando se hable de autores que cantan al amor no pongamos en primera línea de exposición a su mejor representante actual: PABLO ALBORÁN.

Voz melodiosamente romántica, talento autoral, garra musical y presencia escénica confluyen en PABLO ALBORAN para hacer de él el artista contemporáneo más completo de la actualidad.

Con solo 33 años de edad, Pablo Alborán ya tiene un currículo envidiable y es toda una referencia de la música pop actual. Desde sus inicios ha acumulado los premios y reconocimientos más importantes de la industria del disco: en 2011 (1 año después de su llegada al mundo de la música) fue nominado a los premios Grammy Latinos en las categorías de Mejor Canción (Solamente tú), Mejor Artista Revelación y Mejor Álbum Pop Vocal Masculino; en el 2012, nominado en los Grammy Latinos como Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo y ganador en los Premios 40 Principales como Mejor Artista y Mejor Canción (“Te he echado de menos”); en el 2013, nominado nuevamente en los premios Grammy Latinos a Mejor Álbum del Año (“Tanto”), Grabación del Año (“Tanto’”) y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional (“Tanto”), ganador en el Festival de Viña del Mar de Gaviota y Antorcha de Oro; en el 2016, Premios Goya a Mejor Canción Original (“Palmeras en la nieve”); 2017 y 2018 ganador en los Premios TVyNovelas como Mejor Tema Musical de Telenovela (“Se puede amar”y “Saturno”, respectivamente); 2020, nominado a los Grammy Latinos en la categoría de Grabación del Año y Mejor Canción Popp ( “Cuando estés aquí”); 2021, nominado a los Grammy Latinos en las categorías de Grabación del Año (“Si hubieras querido”), Canción del Año (“Si hubieras querido”) y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional (“Vértigo”).

PABLO ALBORAN es la figura musical más importante de España. Para conseguir tanto no basta con tener talento sino también hay que poner muchas ganas al trabajo. Así lo resume el propio cantante: “Y, más que al trabajo, me he dedicado al aprendizaje constante. Siendo tan joven, he vivido con un miedo constante a defraudar. Y ahora quiero seguir haciendo las cosas bien, que no se me suba nada a la cabeza, que no se me vaya la pinza”.

La República Dominicana podrá disfrutar de PABLO ALBORAN y sus canciones “Recuérdame”, “Vívela”, “Tanto”, “Dónde está el amor”, “Por fin”, “ Te he echado de menos”, “Solamente tú”. “Miedo”, “Perdóname”, “La escalera”, “Pasos de cero”, “Extasis”, “Quién”, “El beso”, “Palmeras en la nieve”, “Saturno”, “Prometo”, “Si hubieras querido”, “Cuando estés aquí”, “Tabú”, los días veinticinco (25) y veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintidós (2022) en la Sala Principal del Teatro Nacional, a las 8:30 p.m.

Las boletas ya están a la venta en en UEPA TICKETS, CCN AVANZA, SUPERMERCADOS NACIONAL Y JUMBO, BOLETERÍA DEL TEATRO NACIONAL Y EN EL CLUB DE LECTORES DEL LISTÍN DIARIO.