Miami.- Paquita la del Barrio cancela conciertos y dice “desgraciadamente no estoy bien” a través de su cuenta de Instagram.

En días pasados la cantante fue sometida a un “tratamiento” y por este motivo explicó que no podrá presentarse a los actividades que tenía programadas pues sus médicos le recomendaron tomar reposo absoluto.

La cantante utilizó su red social para mencionar que no se encontraba bien y que esperaba que sus fanáticos comprendieran la situación: “Desgraciadamente no estoy bien”, expresó la Reina del Pueblo mientras se le puede ver postrada en una cama, para comenzar a explicar que recientemente se había sometido a un tratamiento del que no dio más detalles, pero alarmó por completo a usuarios de internet y seguidores fieles de la solista.

"Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, dijo en un video la artista.