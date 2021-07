La presentadora hizo el comentario en una entrevista donde expresó que como tiene 35 años tiene unos añitos de “rejuego” en caso de que cambie de decisión.

SANTO DOMINGO.- “Es normal que la gente me pregunte si voy a tener otro hijo, mi hijo Alonzo tiene ocho años y medio… y la verdad es que no es un plan inmediato. Nunca digo nunca”, fueron las palabras de la comunicadora Pamela Sued al ser cuestionada de si piensa tener otro hijo.

La presentadora hizo el comentario en una entrevista donde expresó que como tiene 35 años tiene unos añitos de “rejuego” en caso de que cambie de decisión.

“Por si siento el deseo de agrandar la familia, pero la verdad es que funcionamos muy bien como una familia de tres”, agregó la comunicadora.

En ese sentido, la conductora del programa “Pamela Todo un Show”, dijo que no quiere tener otro hijo por tenerlo, sino que quiere desearlo tal como deseó tener a su primogénito Alonso.

“Con mi estilo de vida que llevo es lo que puedo manejar, no quiero tener hijo por tenerlo, o para que mi hijo (Alonzo) tenga un compañero, porque se me está haciendo tarde, o la guagua se me va, pues no. Si quiero tener otro hijo, quiero anhelarlo de la misma manera que anhelaba Alonzo”.