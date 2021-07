Pese a que esta mañana el sitio Page Six aseguró que la socialité y empresaria estaba embarazada, ahora es la propia Paris Hilton quien desmientió que pronto se convertirá en mamá.

REDACCIÓN.- Esta mañana el portal Page Six publicó que Paris Hilton y su prometido, el empresario Carter Reum, estaban esperando a su primer hijo. Horas después, la socialité negó de viva voz la información.

En su podcast This is Paris, la modelo contó que hoy se despertó con "300 mil mensajes. Todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Escuché a personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!”, dijo Paris para luego decir en tono de broma: "¡Estoy embarazada de triates!".

Después, Paris Hilton contó la verdad: no está embarazada y tendrá un hijo hasta después de casarse con Carter. La estrella de reality también reveló que la noticia pudo haber surgido luego de que alguien la vio con un bra pushup.

Carter Reum y Paris Hilton se conocieron por amigos y común y se comprometieron el 14 de febrero pasado durante un viaje a una isla privada en la que la empresaria celebró su cumpleaños 40. En varias ocasiones, la pareja dejó claro su deseo de formar una familia, e incluso, declararon que ya habían recurrido a tratamientos de fertilidad para buscar concebir un bebé.

Sobre el nombre que llevará su primogénito, cuando sea que lo tengan, declaró hace unos meses en el podcast 'The Trend Reporter': “Será London porque es nuestra ciudad favorita en todo el mundo”.

A pesar de que Reum mantiene un perfil bajo en redes sociales, pocos días después del compromiso declaró en una entrevista que lo que lo enamoró de Paris fue “su amabilidad, su ética de trabajo, su autenticidad y su empeño por hacer del mundo un lugar mejor”.

Hilton, de 40 años, confirmó su relación en Instagram en abril, publicando una foto de ella besando a Reum con la leyenda: “Lo que más me gusta es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mía".