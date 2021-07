Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual

ESTADOS UNIDOS.- Paris Hilton está de enhorabuena. La conocida empresaria y actriz estaría esperando su primer hijo junto a Carter Reum después de someterse durante varios meses a algunos tratamientos de fecundación in vitro, tal y como adelanta en exclusiva la publicación Page Six. De esta manera, la estadounidense de 40 años cumple su anhelado sueño de convertirse en mamá.

“Él es el chico de mis sueños... 100% que es el indicado”, decía a comienzos de año una Paris Hilton muy enamorada y dispuesta a aumentar la familia junto a Carter Reum. “Hablamos de planificar una boda todo el tiempo y de planificar los nombres de nuestro bebé y todo”, continuaba diciendo en declaraciones para el podcast ‘Trend Reporter’. Y es que lo de Paris Hilton y su novio fue un flechazo en toda regla volviéndose inseparables desde el primer momento. El pasado mes de febrero, el empresario le pedía matrimonio a la celebrity en una isla privada coincidiendo con el cumpleaños de ella y regalándole un exclusivo anillo de compromiso con diamantes de talla esmeralda, diseñado por el prestigioso Jean Dousset.

La millonaria vive un presente muy ilusionante y muestra de ello son sus numerosas publicaciones en redes sociales donde grita a los cuatro vientos lo feliz que es junto a Carter Reum. “Lo que más me gusta es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío”, escribía ella ante sus más de quince millones de seguidores en Instagram. Todos ellos estarán muy entusiasmados con la buena nueva.

Paris Hilton abandona las pistas de baile. La estadounidense asegura que se ha cansado de salir de fiesta y que deja atrás esa etapa que tanto disfrutó durante décadas. A sus 40 años, la celebrity prefiere una vida mucho más tranquila con en su casa junto a su prometido, a sus perros y a su futuro bebé. “Ya me he cansado de ir a fiestas. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros”, expresó en una entrevista para la conocida revista ‘Stella’. “Ya soy mayor así que el Club Paris es ahora una sala de cine. Estoy lista par ala verdadera vida sencilla”, añade. Según Tititakas.