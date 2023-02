Por ahora, la mujer de 42 años está saboreando cada momento posible con su bebé.

REDACCIÓN.- Casi un mes después de que Paris Hilton y Carter Reum dieran la bienvenida a su primer hijo por subrogación, la heredera compartió las primeras fotos del rostro de su hijo durante una sesión para Glamour U.K.

En las fotos, se ve al bebé Phoenix durmiendo sobre los hombros de Paris mientras ella recibe un beso de su esposo. En otra imagen, Paris besa a su bebé recién nacido durante la siesta.

El mes pasado, Paris sorprendió a sus fans cuando anunció la llegada de su primer hijo. Sin embargo, siempre fue su plan mantener en secreto las noticias de su familia.

"Sentí que mi vida ha sido tan pública que realmente quería mantenerlo en privado", le dijo a Glamour U.K. "Por supuesto, fue difícil no decírselo a nadie, porque es un momento muy emocionante. Pero también me encantó poder compartir esto solo con Carter".

Paris Hilton, Carter Reum.

Una persona que demostró ser un recurso valioso durante el viaje de Paris hacia la maternidad fue su amiga Kim Kardashian, quien dio la bienvenida a Chicago West, de 5 años, y a Psalm West, de 3, a través de la subrogación.

"Fui e hice una ronda de FIV, porque Kim me lo había contado", compartió Paris. "Así que tenía óvulos congelados".

"Kim también me contó sobre eso la subrogación", continuó. "Estoy usando al mismo médico, el Dr. Huang, que es el mejor y tiene un equipo de concierge que se ocupa de todo y entrevista a la [sustituta] para asegurarse de que esté sana. Y estamos en el proceso de todo ahora, así que es mucho".

Por ahora, la mujer de 42 años está saboreando cada momento posible con su bebé. "Quiero protegerlo y estar con él cada segundo", le dijo a Harper's Bazaar a principios de este mes. "Tienes este instinto maternal que se activa, que nunca antes había tenido. Me siento tan completa ahora".

La vida sencilla de la maternidad le va muy bien.

"Solo quiero disfrutar de mi vida con mi familia y ser normal", dijo Paris. "Mi mamá siempre me ha dicho, 'París, has trabajado tan duro, has logrado tanto, solo siéntate, huele las rosas y disfrútalo'. No sé, finalmente siento que estoy construyendo una vida real y que realmente estoy viviendo".