MIAMI.- Los parques de entretenimiento de Universal en Orlando (Florida) y Hollywood (California) anunciaron este lunes una nueva casa del horror dedicada al muñeco asesino "Chucky", que se inaugurará para las fiestas de Halloween de 2023.

El temible personaje cinematográfico se unirá a las tradicionales celebraciones de la "fiesta de las brujas" del complejo turístico, conocidas como "Halloween Horror Nights", que se presentan en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood y que esta noche concluyen la edición de este año.

En septiembre pasado Universal Studios comenzó sus jornadas anuales del terror con una variedad de casas encantadas con atracciones tridimensionales, entre ellas una dedicada a la mítica película "Halloween" de 1978.

"La clásica película 'slasher' (subgénero de los filmes de terror) de 1978 de John Carpenter, 'Halloween', fue una de las novedades este año, donde los visitantes se encuentran cara a cara con el despiadado Michael Myers", señaló el complejo de entretenimiento.

Bajo una ambientación "terrorífica" y catalogado por el propio estudio como uno de los eventos de miedo "más extremos", Universal Studios cuenta también este año con atracciones dedicadas al thriller sobrenatural "The Black Phone" (Blumhouse) o la leyenda de "La Llorona".

Además, en esta ocasión, el popular "Tram Horror" se expandió para incluir un giro cinematográfico hacia las películas más taquilleras del director Jordan Peele, una referencia para sus fans con filmes como "Get Out" (2017), "Us" (2019) o "Nope" (2022).