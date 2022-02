Cruz e Iglesias son candidatos por "Madres paralelas", Javier Bardem por "Being the Ricardos" ("Ser los Ricardo") y Alberto Mielgo como director del cortometraje de animación "The Windshield Wiper" ("El limpiaparabrisas").

VALENCIA.- Los cuatro españoles nominados al Óscar este año -Penélope Cruz, Javier Bardem, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo- protagonizaron este sábado una de las fotos más emotivas de la alfombra roja de los Premios Goya.

Tres de ellos están nominados también en los Goya, pero no exactamente por los mismos trabajos.

Cruz sí opta a mejor actriz por el filme de Almodóvar, pero Iglesias lo hace por la música de "Maixabel" y Bardem por "El buen patrón".

Los cuatro han posado juntos sonrientes, instantes antes de que entrara en la alfombra roja Cate Blanchett, Goya Internacional de esta edición.

Las dos actrices se fundieron en un rápido abrazo cuando acabo el posado de los oscarizables españoles.

A continuación llegó el momento del posado de Bardem y Cruz, una de las raras ocasiones en las que el matrimonio pasea junto en una alfombra roja.

Y luego Penélope Cruz se unió a Pedro Almodóvar, Milena Smit y Aitana Sánchez Gijón, sus compañeras de "Madres paralelas" y ambas nominadas al Goya a mejor actriz secundaria.

Con un espectacular vestido blanco de Chanel, Penélope Cruz ponía la nota de color frente al negro del traje de Almodóvar y de los vestidos de Smit y Sánchez Gijón.