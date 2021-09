La canción fue lanzada el pasado jueves 26 agosto y tiene más de un millón de reproducciones en You Tube. \

SANTO DOMINGO.-La banda británica Coldplay publicó a través de su cuenta de Twitter algunas canciones calificadas como sus favoritas y una de ella es nada más y nada menos “Perra“ del cantante colombiano J Balvin y la dominicana, Tokischa.

La canción fue lanzada el pasado jueves 26 agosto y tiene más de un millón de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Hi everybody

I hope you’re all really well, in the midst of all of the ups and downs

Here are a few songs I love at the moment

1. Pressure Machine by The Killers (my equal favourite Killers song ever)

2. 999 by Selena Gomez and Camilo

3. Perra by J Balvin and Tokischa

1/2

Recientemente, la controversial exponente del género urbano por sus letras explícitas lanzó junto a la española Rosalía "Linda".

"Esta canción habla de la libertad de las chicas y deja saber que nosotras podemos divertirnos siendo libres", explicó Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la artista de 25 años y natural de Los Frailes, sector de la capital dominicana, Santo Domingo.

Esa libertad a la que Tokischa se refiere se deja ver en "Linda" cuando esta interpreta las líneas "Llegué tarde a la cita, andaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía".

EL TEMA NO ALUDE A LA COMUNIDAD LGBT

Y aunque Tokischa dijo que la canción, cuyo ritmo musical es un dembow -ritmo originario de Jamaica- dominicano, menciona que "las amigas que se besan son la mejor compañía", matiza que ello no alude a la comunidad LGBT.

"La mujer puede decir que mi amiga es linda y le puedo dar un beso sin tener que ser lesbiana o bisexual", aclaró, tras indicar que esas palabras no implican necesariamente homosexualidad.

Tokischa señaló, no obstante, que cualquier miembro de la comunidad LGBT podría identificarse con la letra de la canción, pero insistió en que "va dirigido a todo el mundo".

"En mis canciones ellos -comunidad LGBT- se identifican", subrayó, después de subrayar que en las letras no tira "por una línea en específica", sino abierta.

TOKISCHA SE SIENTE PARTE DE LA COMUNIDAD GAY

La artista dominicana admitió que se siente parte de la comunidad LBGT, a la que le brinda todo su apoyo.

"No sé si eso me ha ayudado en mi carrera, porque canto lo que siento y quiero", sostuvo la artista dominicana, quien también fue invitada a participar del nuevo disco del colombiano J Balvin en el tema "Perra".

ROSALÍA DESTACA A TOKISCHA

Rosalía, por su parte, apuntó a Tokischa en un comunicado de prensa como "una mujer llena de fuerza, una mujer clave y necesaria, alguien que no encaja en ningún canon, pero que por su aclamo de libertad nos representa a todas".

"La admiro, porque es ella, no trata de ser ejemplar, solo ser ella", continuó diciendo la estrella española sobre su colega, por cuya admiración se sacrificó y viajó hasta la República Dominicana para grabar el tema.

Rosalía, ganadora de un Grammy y de ocho Grammys Latinos, llegó hace unas tres semanas hasta el sector Los Guandules, un barrio del norte de Santo Domingo, donde, dijo, "sentí inspiración y el cariño de una gente generosa y llena de arte".

"Viva el dembow y viva República Dominicana", puntualizó la artista española, quien en un pasado resaltó que "las mujeres dominicanas son las que mejor frasean", o sea, que se destacan con su "flow" (estilo) en el palabreo, es decir, la lírica de las canciones.

Tokischa, a su vez, dijo que Rosalía se ha consagrado como una de las artistas féminas que domina el género urbano latino.

ROSALÍA "ES UNA GRAN INSPIRACIÓN", DICE TOKISCHA

"Para mí es una gran inspiración. Rosalía es una mujer muy disciplinada, trabajadora y un amor de persona. Es como un ángel. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, de aprender y crecer", agregó.

Tokischa es conocida por hablar sin tapujos de sexo y tener una cuenta en la plataforma de contenido para adultos Only Fans.

Sus letras explícitas y sus videos han suscitado polémicas, al punto de que el vídeo de su canción "Desacato Escolar" fue retirado de YouTube y denunciado por el Ministerio de Educación dominicano.

Aunque ha afirmado que desde pequeña sintió inclinación por el mundo artístico -estudió baile e hizo teatro-, Tokischa dio el salto a la escena musical hace apenas tres años de manos del productor y director creativo Raymi Paulus.

En 2018 publicó "Picala", su primer tema, una oda a la marihuana que contribuyó a su apodo, "María Juana".

Su versatilidad como artista la ha llevado a explorar con diversos géneros como el rap, trap, dancehall y dembow, y hasta grabar con el trapero y rapero puertorriqueño Eladio Carrión.