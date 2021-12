Ambos lamentaron la muerte del productor artístico y su familia al precipitarse el avión donde volaban cuando intentaba aterrizar en el AILA.

SANTO DOMINGO.- La pareja de famosos conformada por el productor boricua Raphy Pina y la cantante dominicana Natti Natasha se unió a la cantidad de exponentes de música urbana que lamentaron la muerte de Flow La Movie, tras precipitarse en las instalaciones del aeropuerto Las Américas la aeronave en la que viajaba junto a su esposa y otros miembros de su familia con destino a Orlando, Estados Unidos.

Natti Natasha dijo sentirse “destrozada”, mientras que Pina afirmó que la noticia lo había tomado por sorpresa.

“Hoy no es un buen día. Mi asistente fue a mi casa y me comentó eso y me tomó por sorpresa. Exagerado. Una familia, un luchador que yo admiraba porque lo veía jovencito como yo era antes luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella”, expresó el productor musical a su llegada al Tribunal Federal, donde se conoce por cuarto día su caso sobre posesión ilegal de armas de fuego.

Rafael “Raphy” Pina también informó a los medios de prensa que él y su familia tenían planificado viajar a Miami en la misma aeronave de Helidosa que se accidentó 16 minutos después de su salida del aeropuerto La Isabela y cobrando la vida de los tres tripulantes y los seis pasajeros, incluido Flow La Movie.

“Lo más insólito que me da más dolor es que hoy yo volaba en ese avión. En ese mismo avión viajaba con mi familia hacia Miami para unos compromisos”, aseguró Pina.

Artistas como el colombiano J Balvin, el reguetonero Don Omar y el rapero y compositor de trap y reguetón puertorriqueño Bryant Myershan expresado su pesar por la muerte del puertorriqueño cuyo nombre de pila era José Ángel Hernández.

Según la revista Billboard, Flow la Movie ocupaba la posición número 10 en el listado de Hot Latin Songs Imprints, mientras que en Spotify logró el puesto número 5 en el Top 10 de Productores del año, destacando en países como Argentina, México, Chile y Colombia.

"No hay mayor satisfacción que esta, para esto pasamos el año trabajando sin descanso y estoy seguro de que en el 2022 rompemos con más", había manifestado recientemente el productor en sus redes sociales.

La aeronave se estrelló al tratar de hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Las Américas despues de haber salido del aeropuerto La Isabela con destino a la ciudad de Orlando en Estados Unidos.