Barcelona.- El exfutbolista español Gerard Piqué, que fue pareja de la cantante colombiana Shakira, aseguró este martes que pasa por un buen momento personal y que su objetivo como padre es que los dos hijos que tuvo con ella "estén bien".

En una entrevista concedida a la radio española Rac1', Piqué habló de su situación tras la ruptura con Shakira, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que la artista se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Preguntado por la canción de su expareja y del productor argentino Bizarrap "BZRP Music Session #53", en la que es atacado, Piqué respondió: "Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos".

Y añadió: "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien".

El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó Piqué.

Con todo, el exjugador del FC Barcelona explicó que se encuentra "bien" en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el consiguió grandes éxitos, tanto con su club como con la selección española.

Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que "cuando te haces mayor, querer es dejar marchar".

Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaban pasando "muchas cosas" en su vida. E