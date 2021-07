El rapero afirmó que era necesario que "aliados en el mundo", "empresas globales", e incluso el cubanoamericano "graduado de la escuela secundaria en Miami", refiriéndose al fundador de Amazon, se involucraran en la causa del pueblo cubano

ESTADOS UNIDOS.- El cantante cubanoamericano Pitbull exhortó a la comunidad internacional a sumarse al llamado de libertad que emprendieron los cubanos este 11 de julio, y exhortó al hombre más rico del mundo — Jeff Bezos, cuyo padre adoptivo es cubano— a apoyar al pueblo de la isla en un momento tan importante en su historia.

El rapero afirmó que era necesario que "aliados en el mundo", "empresas globales", e incluso el cubanoamericano "graduado de la escuela secundaria en Miami", refiriéndose al fundador de Amazon, se involucraran en la causa del pueblo cubano.

"Este es un mensaje para el mundo. Necesitamos ponernos de pie, dar un paso adelante. Pero si no entienden lo que está pasando, entonces necesitan despertar de una p.... vez", dijo Pitbull en una grabación que ha sido divulgada en redes sociales.

"Esto no es solo una cosa de Cuba, esto es un evento mundial", agregó. "No se trata de política, se trata de salvar vidas. Se trata de unidad, no de división. Y en el fondo se trata de tomar medidas".

También indicó que el mundo necesita ser creativo y encontrar soluciones para apoyar a quienes en Cuba están poniendo el cuerpo.

Si bien el video que colgó fue en inglés, el rapero también lanzó un mensaje en español dirigido a los cubanos: "Ustedes son los que van a motivar al mundo, inspirar al mundo, para que vean lo que es de verdad vivir y morir por la libertad".

El 11 de julio, Cuba vivió una jornada de protestas nunca antes vista bajo el régimen castrista y el de sus actuales líderes para exigir libertad para sus ciudadanos en un momento donde la crisis sanitaria y económica han hundido aún más al país comunista. El régimen, por su parte, ha desatado una ola de violencia, reprimiendo a los manifestantes cuya lucha le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. Según People.