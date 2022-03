Muchos artistas salieron a manifestarse.Entre ellos Ricardo Montaner se pronunció contra el incidente catalogado como “una masacre innecesaria.

REDACCIÓN.- Los artistas Residente y J Balvin son tendencia en las redes sociales desde hace dos días por Music Senssions número 49, canción que el rapero puertorriqueño grabó en colaboración con Bizarrap “tirándole” al reguetonero colombiano tras las diferencias que han tenido desde hace un tiempo.

“No entiende los valore’ de la vida. Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello. Que puso a mujere’ negra’ con cadena de perro en el cuello”, son parte de las letras que componen la controversial tiradera.

Después de la 'tiradera' de Residente refiriéndose a J Balvin, muchos artistas salieron a manifestarse.Entre ellos Ricardo Montaner se pronunció contra el incidente catalogado como “una masacre innecesaria “entre los cantantes de música urbana.

El cantante español Alejandro Sanz tambien se expreso ante dicho enfrentamiento, limitándose a postear lo siguiente en su perfil de Twitter:

El conflicto entre ambos artistas surgió en 2021, cuando el cantautor colombiano quiso boicotear los premios Latin Grammy porque, según él, no valoraban el género urbano.

Días después de las declaraciones del colombiano , Residente recurrió a sus redes sociales para responder. Y habló fuerte: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando?".

Residente también se refirió al hecho de que ese año, los premios celebrarán la trayectoria de Rubén Blades al nombrarlo persona del año. Y se preguntó por qué en 2020, cuando nominaron a J Balvin "13 veces", entonces no pidió boicot a los premios.

El borriqueño hizo una comparación entre la comida y la música que hace Balvin. "Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", indicó.

La polemica causada por la 'tiradera' de Residente continúa, y hasta el momento de publicada esta nota el video en Youtube tenía 25 millones de visualizaciones, con comentarios a favor y en contra de lo que dijo, aunque la mayoría apoyando al rapero puertoriqueño, que se hizo famoso en 2005 con el grupo Calle 13.