El artista puertorriqueño, Bad Bunny, se volvió a posicionar por ser año consecutivo como el cantante más escuchado de la plataforma de Spotify.

Los datos compartidos por la compañía recogen que el artista, quien actualmente se encuentra en un gira mundial con su álbum “Un verano sin ti”, ha acumulado 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses de este 2022.

En la lista le siguen la cantautora Taylor Swift, impulsada por la reciente publicación de Midnights, Drake (con 50.000 millones de reproducciones en Spotify), The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

Centrados en las artistas femeninas más escuchadas de 2022, Spotify ha comentado que la cantante de Folklore también vuelve a liderar el listado, seguida de Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivia Rodrigo, Adele y Lana del Rey.

La canción As is was, del artista Harry Styles, se quedó en la lista con el primer lugar de los sencillos más escuchados de este año, ya que cuenta con 1m500 millones de reproducciones.

El segundo lugar lo ocupa Heat Waves, de Glass Animals, mientras que STAY, la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, se posiciona en tercer lugar hasta que Bad Bunny se apodera de la cuarta y la quinta posición a nivel mundial, con Me porto bonito y Tití me preguntó.