El programa se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5FM y para santiago Primium 101.1FM.

SANTO DOMINGO.-"El Rumbo de la Mañana con el Team de la Mañana", es la nueva apuesta radial del grupo RCC Media con Antonio Espalliat al frente, dicho espacio estará integrado en su nueva etapa por un equipo multifacético y talentoso de jóvenes profesionales compuesto por Elvin Castillo, Dannira Caminero, Manuel Cruz, Victor Villanueva, Delvis Santos y Edhoarda Andujar quienes a pesar de su juventud tienen basta experiencia en los medios de comunicación del país.

El Rumbo de la Mañana que se transmite por Rumba 98.5 FM, para santiago por Primium 101.1FM, así como también via streaming y por las distintas plataformas digitales del grupo RCC Media, continuará en su horario habitual de 7:00 am a 10:30 am.

La producción y conducción del proyecto en esta etapa estará bajo una alianza estratégica entre las empresas RCC Media SRL y Vision Vanguardista SRL.

Con este relanzamiento del espacio se apuesta a un relevo de la comunicación confiando en jovenes con capacidad y criterio en el análisis para seguir aportando a la construcción de una democracia fuerte, instituciones plurales y una ciudadanía empoderada.

De acuerdo a las expresiones del elenco, el nuevo proyecto comunicacional promete cambiar la forma de hacer comunicación en el país y abrirse paso, con veracidad y objetividad, entre los primeros lugares de espacios de opinión política nacional, con un estilo fresco y novedoso de analizar las informaciones.

El espacio radial Rumbo de la Mañana estuvo integrado por profesionales de altísimo nivel como Ricardo Nieves, Domingo Paez, Fafa Taveras entre otros quienes ahora pasan a otro proyecto del mismo grupo RCC Media para seguir aportando al fortalecimiento y desarrollo democrático del país.