Las estrellas de ‘Sexo en Nueva York’ posan juntas desde el rodaje del revival

SANTO DOMINGO.- El plato fuerte de HBO Max es todo un revival de Sexo en Nueva York, ideado como una serie-secuela de diez episodios de media hora. La plataforma quiere asentarse como un competidor intimidante en la guerra del streaming a base de nostalgia.

El nuevo formato responde al título de And Just Like That, con Michael Patrick King como showrunner (quien acabara sucediendo al creador Darren Starr en la serie original), y pretende explorar la vida de las protagonistas en la Gran Manzana ahora con 50 años de edad.

Eso sí, no de todas las protagonistas. And Just Like That parte con la ausencia de la Samantha que interpretara Kim Catrall, centrándose en Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobes (Cynthia Nixon) y Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis).

Estas tres actrices aparecen precisamente en la primera imagen oficial de la nueva serie de HBO Max, que las encuentra ataviadas como sus personajes en el reconocible escenario neoyorquino a 17 años del final de la serie.

Puedes ver la imagen bajo estas líneas.

La serie incorporará a su reparto a nombres como Chris Noth, Sara Ramírez o Mario Cantone, y HBO Max aún no ha tanteado una fecha de estreno.