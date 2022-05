El productor confirmó el fallecimiento del actor mientras dormía en un hotel en la Ciudad Colonial en la República Dominicana.

Redacción.- Uno de los productores de la película que filmaba el fallecido actor Ray Liotta reveló a NoticiasSIN.com que darán a conocer los detalles del deceso a través de un comunicado de prensa que emitirán dentro de unas horas.

Con la voz entrecortada el productor confirmó el fallecimiento del actor mientras dormía en un hotel en la Ciudad Colonial en la República Dominicana.

Se negó a dar explicaciones sobre las pesquisas realizadas por las autoridades del INACIF quienes se presentaron en el hotel para hacer el levantamiento del cuerpo.

Ray Liotta estaba filmando la película “Aguas peligrosas” en República Dominicana.

La estrella estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.