Redacción.- El productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que explicó qué cosas sí se les permite hacer dentro del recinto penitenciario y cuáles no.

Pina inició diciendo que un preso como él, podrá tener la fortuna fuera de las rejas pero en la cárcel es igual a los demás.

Dijo que tiene 6 teléfonos que provee la prisión y puedes llamar 510 minutos al mes. Cada llamada tienen una duración de 10 minutos, luego esperas 15 minutos para volver a usar. El horario de llamadas es de 6 am a 11 pm.

Tiene acceso a Email, con 6 computadoras que provee la prisión, tiene horario igual de 6 am a 11 pm, por cada email cobran unos centavos y hay que tener dinero en la cuenta para realizar. Cada email es verificado por el departamento de corrección .

“También recibimos cartas y enviamos las veces que queramos, tenemos un área de recreación gigante que tiene gym pasivo, máquinas de hacer ejercicios cancha de balón pie, 4 canchas de baloncesto, 5 de handball”, continúa diciendo.

“Tengo visita dos veces al mes, solo dos personas una vez por visita, dos horas y se hablan a través de una cortina de plástico trasparente y no puedes tocar a la visita en ningún momento”.

Concluyó diciendo “a mí, no me vean derrotado pues deje todo corriendo, véanlo como que estoy aquí en el piso de una prisión, pero no es porque me caí, es porque estoy esperando mi turno para volver a jugar handball que soy malo pero no me quito cómo en todo. También estoy estudiando para aprender y me restan tiempo y ver a mi familia lo más pronto posible con favor de DIOS”.