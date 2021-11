El autor y director de estos dramas, indica que su propuesta tiene como intención explícita, que el actor diga y haga desde la quietud y la brevedad dramática.

Santo Domingo.- Chao Café Teatro, presenta el estreno mundial de “Quemando”, tres historias tragicómicas, urbanas y absurdas, con las actuaciones de Fausto Rojas, Francis Cruz y Solly Durán. Escrita y dirigida por Carlos Castro (Premio Nacional de Teatro 2021). La obra se presentará el 10 de diciembre a las 9:00 pm. Las boletas están disponibles en la boletería del teatro y en chaoteatro.com.

El espectáculo “Quemando” está integrado por tres dramas cortos:

“Dia Feliz”. Absurdo intento de un asalto a un hombre rico, por un asaltante no habitual.

“Quemando”. Una vecina se queja de un peculiar olor en el edifiio. El dueño del apartamento a quien le reclama y ella se enfrentan en una discusión que desvela los problemas del condómino.

“Me tumbaron el celular”. Narración histérica de una jevita, que sale un sábado a un bar con su amiga; y, al día siguiente en la mañana, descubre, que le robaron su celular.

Tres actores y un escenario:

Fausto Rojas expresó “hace un tiempo Carlos y yo, al igual que mi amigo Francis Cruz, queríamos hacer algo juntos en la escena, nos juntamos con Carlos para ver otro proyecto teatral, ahí nos presenta esta obra, motivándonos finalmente a unirnos para realizar esta moderna y vanguardista propuesta teatral. Invitamos a mi amiga y socia Solly Durán, actriz dominicana destacada en el extranjero y la verdad que llevamos un exquisito proceso creativo el cual confiamos y tenemos fé se verá en escena”.

“No había hecho teatro desde marzo de 2020. Volver con esta propuesta de Carlos, aparte de cumplir con un objetivo planteado hace un buen tiempo, me reta en muchos sentidos, al ser un montaje contemporáneo y vanguardista que nos saca de nuestra zona de comodidad creativa. Trabajar junto a mi querido y admirado Fausto me enaltece y es una experiencia que suma valía a mi trabajo actoral . Crear lazos de amistad con Solly y entrar juntos al plano lúdico del teatro ha sido revelador y confirma que el arte nos une en su tiempo a personas predestinadas a conocer y apreciar”, resaltó Francis Cruz.

"Actuar ya no se estaba sintiendo igual, sentía un vacío al hacer audiciones ó papeles para películas. Se me ocurrió que ya era tiempo de volver a las raíces y reiniciarse. Y así , como magia y señal, mi amigo Fausto me dice para conocer a nuestro director Carlos Castro que tenía pensado un proyecto. Fui por inercia. Historia Patria, cambio y fuera, ahí ocurrió el flechazo! Hubo una conexión muy fuerte entre todos, incluyendo al gran Francis Cruz que estaba presente. Luego de una década sin hacer teatro, regreso con el lujo de ser dirigida por Carlos Castro y compartir escenario con estos gigantes del teatro", puntualizó Solly Durán.